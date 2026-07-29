В ЛНР при атаке беспилотника погиб монах РПЦ

Монах Русской православной церкви Рафаил (Анисимов), несший послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады, погиб при атаке беспилотника Hornet в Луганской Народной Республике (ЛНР), настоятель храма Иларион (Качур) пострадал. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

Монах Русской православной церкви Рафаил (Анисимов), несший послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады, погиб при атаке беспилотника Hornet в Луганской Народной Республике (ЛНР), настоятель храма Иларион (Качур) пострадал. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской патриархии.

Отмечается, что в результате атаки дрона на Троицкий район ЛНР погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии. Отец Рафаил нес послушание в поселке Городок Ленинградской области. При атаке также получил ранение настоятель храма Нерукотворного Спаса, помощник командира по работе с верующими бойцами одной из войсковых частей.