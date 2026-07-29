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Би-би-си: Джареда Лето подозревают в сексуализированном насилии

Би-би-си: Джареда Лето подозревают в сексуализированном насилии Би-би-си: Джареда Лето подозревают в сексуализированном насилии

10 девушек выступили с утверждением о том, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера Джареда Лето. Об этом информировала британская вещательная корпорация Би-би-си.

10 девушек выступили с утверждением о том, что подверглись сексуализированному насилию со стороны актера Джареда Лето. Об этом информировала британская вещательная корпорация Би-би-си.

Сообщается, что четыре эпизода произошли с несовершеннолетними девушками. Как заявила одна из них, Лето неоднократно звонил ей "с непристойными предложениями", а позже прислал ей соглашение о нераспространении. Другие сообщили о сексуальной связи с актером в гостиничных номерах.

По данным Би-би-си все предполагаемые случаи насилия происходили в период с 2002 по 2016 год. Ряд девушек предоставили доказательства в виде переписок и фотографий. Сам Лето не комментировал обвинения в свой адрес.

Джаред Лето - американский актер и певец, фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars. Исполнил роли в фильмах "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Реквием по мечте" (Requiem for a Dream, 2000), "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017), "Даласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013), за роль второго плана в котором ему вручили "Оскар" и "Золотой глобус" в 2014 году.

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Теги:
#насилие
#обвинение
#джаред лето
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