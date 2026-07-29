Цена золота впервые с 20 июля опустилась ниже $4 тыс.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опустилась ниже $4 тыс. за тройскую унцию впервые с 20 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опустилась ниже $4 тыс. за тройскую унцию впервые с 20 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:00 мск, стоимость драгметалла снижалась на 0,98% и торговалась на уровне $3 999,1 за тройскую унцию.

К 17:13 мск стоимость фьючерса незначительно ускорила снижение, до $3 993,8 за тройскую унцию (-1,11%).