Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191 899 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 351 танк и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 756 единиц специальной военной автомобильной техники.