Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 191 899 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 351 танк и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 756 единиц специальной военной автомобильной техники.