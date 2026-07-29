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USA Today: во Флориде в один день казнили двух заключенных впервые за 62 года

USA Today: во Флориде в один день казнили двух заключенных впервые за 62 года USA Today: во Флориде в один день казнили двух заключенных впервые за 62 года

Двоих заключенных в штате Флорида казнили в один день впервые с 1964 года. Об этом информировала газета USA Today.

Двоих заключенных в штате Флорида казнили в один день впервые с 1964 года. Об этом информировала газета USA Today.

По данным издания, первым был казнен 68-летний полицейский Джеймс Дакетт, осужденный за убийство 11-летней девочки в 1987 году. Через пять часов был казнен американец Доминик Оккиконе, осужденный за убийство родителей его бывшей невесты в 1986 году.

Уточняется, что 80-летний Оккиконе также стал вторым старейшим заключенным, когда-либо казненным в Соединенных Штатах, и старейшим, когда-либо казненным в штате Флорида. 

USA Today обращает внимание, что из 66 заключенных, казненных в США с января 2025 года, во Флориде был приведен в исполнение 31 приговор. С начала текущего года во Флориде были приведены в исполнение уже 63% от числа всех казней в стране.

В апреле Министерство юстиции США приняло меры для восстановления применения федеральной смертной казни, включая возобновление протокола смертельных инъекций и увеличение числа способов казни, в том числе путем расстрела.

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Теги:
#заключенные
#флорида
#казнь
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