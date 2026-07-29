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Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе состоявшегося 27 июля разговора по телефону президент РФ Владимир Путин не поздравил его с победой на прошедших парламентских выборах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе состоявшегося 27 июля разговора по телефону президент РФ Владимир Путин не поздравил его с победой на прошедших парламентских выборах.

"Нет, не поздравил", - отметил политик.

Телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал о том, что собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений.

По итогам состоявшихся 7 июня парламентских выборов правящая партия "Гражданский договор" премьера Пашиняна получила 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набрал 23,2%, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%. В ходе голосования из Армении поступала информация о многочисленных нарушениях, на что обращали внимание в Москве.

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Теги:
#победа
#выборы
#путин
#пашинян
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