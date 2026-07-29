Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2026 / 20:51
КОТИРОВКИ
USD
29/07
78.6980
EUR
29/07
89.6292
Новости часа
Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян Япония: демографический кризис нарастает
Москва
29 июля 2026 / 20:51
Котировки
USD
29/07
currency
78.6980
0.0000
EUR
29/07
currency
89.6292
0.0000
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
29 июля 2026 / 19:01
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Политика и религия
Спорт

Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России

Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России

Генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России назначен боец смешанного стиля и депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федерации.

Генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России назначен боец смешанного стиля и депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федерации.

Кандидатуру 36-летнего Минеева выдвинул председатель высшего наблюдательного совета федерации Бату Хасиков, она была поддержана единогласно.

Последний бой в боксе Минеев провел в июле 2024 года, победив Магомеда Исмаилова. Всего на его счету в ММА 16 побед, одно поражение и одна ничья.

  • new_top
Теги:
#генсек
#россия
#минеев
#федерация кикбоксинга
Также по теме:
29.07.2026 17:15
Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов
28.07.2026 16:45
Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан
28.07.2026 14:45
Еще одним российским спортсменам вернули флаг и гимн
27.07.2026 18:59
Саблист Граудынь принес сборной России первое золото ЧМ
24.07.2026 13:59
Дворкович воздержится от участия в выборах главы FIDE
21.07.2026 21:45
FIDE отменила все санкции в отношении шахматистов из Белоруссии
20.07.2026 20:59
Путин своим указом сделал 22 декабря Днем хоккея
20.07.2026 19:32
Трамп не хотел уходить с подиума после вручения кубка на ЧМ по футболу
20.07.2026 13:45
Милей поблагодарил сборную Аргентины после финала ЧМ
20.07.2026 13:15
Президент РФ поздравил шахматистов с профессиональным праздником
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
19:15
Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян
18:58
Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России
18:45
Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах
18:30
USA Today: во Флориде в один день казнили двух заключенных впервые за 62 года
18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали 619 дронов ВСУ
17:57
Цена золота впервые с 20 июля опустилась ниже $4 тыс.
17:46
Би-би-си: Джареда Лето подозревают в сексуализированном насилии
17:30
В ЛНР при атаке беспилотника погиб монах РПЦ
17:15
Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов
16:59
Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО