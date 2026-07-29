Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России

Генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России назначен боец смешанного стиля и депутат Народного совета ДНР Владимир Минеев. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба федерации.

Кандидатуру 36-летнего Минеева выдвинул председатель высшего наблюдательного совета федерации Бату Хасиков, она была поддержана единогласно.

Последний бой в боксе Минеев провел в июле 2024 года, победив Магомеда Исмаилова. Всего на его счету в ММА 16 побед, одно поражение и одна ничья.