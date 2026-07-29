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Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян

Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян

Российское посольство в Таиланде контактирует с таиландскими властями по поводу исчезновения в Паттайе двух граждан РФ. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщает ТАСС.

Российское посольство в Таиланде контактирует с таиландскими властями по поводу исчезновения в Паттайе двух граждан РФ. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщает ТАСС.

"Посольство находится в контакте с родственниками пропавших в Паттайе россиян, а также с таиландскими властями, предпринимающими усилия по их поиску. На данный момент поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее полиции Таиланда удалось установить личность подозреваемого, причастного к исчезновению россиян. Вблизи его дома в среду был найден разобранный и закопанный в грунт мотоцикл, на котором передвигались пропавшие.

К поисковой операции привлечены несколько сотен человек в лесистой местности района Хуай-Яй на юге Паттайи, где был обнаружен мотоцикл. Здесь же свидетели видели как четыре человека вели земляные работы и скрылись к моменту приезда правоохранителей. Полиция также вызвала водолазов для обследования водоема рядом с местом обнаружения транспортного средства.

Некоторое время назад стало известно, что в полицию поступило заявление о пропаже двух россиян: 22-летней Дианы Назимовой и 17-летнего Романа Назимова. По словам матери молодых людей, они утром 26 июля уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.

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Теги:
#россияне
#исчезновение
#власти
#таиланд
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