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Безопасность

RMF FM: в Польше исключили возможность нападения России на страну

RMF FM: в Польше исключили возможность нападения России на страну RMF FM: в Польше исключили возможность нападения России на страну

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM исключил возможность нападения России на республику.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM исключил возможность нападения России на республику.

"Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, на сегодняшний день не существует", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности эскалации конфликта с РФ. 

Прежде ряд глав правительств и крупных военачальников стран - членов НАТО выступили с утверждением о том, что Россия якобы может напасть на государства военного блока к 2030 году. Российские власти не раз опровергали такого рода слухи.

Президент России Владимир Путин еще в 2025 году предложил "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в этой связи обеспокоенности".

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Теги:
#атака
#польша
#россия
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