Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM исключил возможность нападения России на республику.
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Безопасность
RMF FM: в Польше исключили возможность нападения России на страну
29 июля 2026 / 19:32
© AP Photo/ Czarek Sokolowski/ТАСС
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM исключил возможность нападения России на республику.
"Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, на сегодняшний день не существует", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности эскалации конфликта с РФ.
Прежде ряд глав правительств и крупных военачальников стран - членов НАТО выступили с утверждением о том, что Россия якобы может напасть на государства военного блока к 2030 году. Российские власти не раз опровергали такого рода слухи.
Президент России Владимир Путин еще в 2025 году предложил "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в этой связи обеспокоенности".
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