В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля

Сиротами в результате военных действий израильских ВС с октября 2023 года стали порядка 60,7 тыс. палестинских детей в секторе Газа. Об этом свидетельствуют данные Минздрава анклава, опубликованные в его Telegram-канале.

Сиротами в результате военных действий израильских ВС с октября 2023 года стали порядка 60,7 тыс. палестинских детей в секторе Газа. Об этом свидетельствуют данные Минздрава анклава, опубликованные в его Telegram-канале.

Сообщается, что около 52 тыс. несовершеннолетних потеряли отцов, почти 6 тыс. остались без матерей, по меньшей мере 2,7 тыс. детей лишились обоих родителей.

Согласно информации Минздрава, общее число погибших в ходе эскалации конфликта в Газе достигло 73 335, более 174 тыс. палестинцев получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из Газы на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

В октябре прошлого года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, инициированного американским президентом Дональдом Трампом. В Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска были отведены на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем свыше 50% территории анклава.