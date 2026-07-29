Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2026 / 22:23
КОТИРОВКИ
USD
29/07
78.6980
EUR
29/07
89.6292
Новости часа
Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 8% Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС
Москва
29 июля 2026 / 22:23
Котировки
USD
29/07
currency
78.6980
0.0000
EUR
29/07
currency
89.6292
0.0000
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
29 июля 2026 / 19:01
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Арабо-израильское урегулирование / Политика и религия
Общество

В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля

В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля

Сиротами в результате военных действий израильских ВС с октября 2023 года стали порядка 60,7 тыс. палестинских детей в секторе Газа. Об этом свидетельствуют данные Минздрава анклава, опубликованные в его Telegram-канале.

Сиротами в результате военных действий израильских ВС с октября 2023 года стали порядка 60,7 тыс. палестинских детей в секторе Газа. Об этом свидетельствуют данные Минздрава анклава, опубликованные в его Telegram-канале.

Сообщается, что около 52 тыс. несовершеннолетних потеряли отцов, почти 6 тыс. остались без матерей, по меньшей мере 2,7 тыс. детей лишились обоих родителей.

Согласно информации Минздрава, общее число погибших в ходе эскалации конфликта в Газе достигло 73 335, более 174 тыс. палестинцев получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из Газы на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

В октябре прошлого года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, инициированного американским президентом Дональдом Трампом. В Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска были отведены на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем свыше 50% территории анклава.

  • new_top
Теги:
#сироты
#удары
#израиль
#дети
#газа
Также по теме:
16.03.2026 19:58
Лавров заявил, что про Палестину "благополучно забывают"
03.03.2026 19:59
Лавров: возможность создания палестинского государства ежедневно тает
03.03.2026 10:59
Израиль откроет КПП на границе с Газой 3 марта
28.02.2026 14:20
В Иране полагают, что конфликт с Израилем и США перерастет в крупную войну
28.02.2026 12:59
Ynet: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов из-за обострения вокруг Ирана
28.02.2026 12:42
В Иране считают, что ответная операция может повлечь "падение" Израиля
28.02.2026 12:20
В Тель-Авиве открыли общественные бомбоубежища и защищенные пространства
28.02.2026 11:57
КСИР объявил о масштабной ответной операции против Израиля
23.02.2026 16:59
Глава УВКПЧ оценил ситуацию в Газе как катастрофическую
19.02.2026 21:47
Токаев заявил, что Казахстан планирует направить своих военных в Газу
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
20:57
Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 8%
20:43
Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС
20:29
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
20:17
Премьер Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии
19:58
Медведев: враги всегда хотели расшатать Россию не в силах ею командовать
19:46
В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля
19:32
RMF FM: в Польше исключили возможность нападения России на страну
19:15
Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян
18:58
Минеева назначили генсеком Федерации кикбоксинга России
18:45
Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО