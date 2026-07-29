Медведев: враги всегда хотели расшатать Россию не в силах ею командовать

Противники России всегда пытались расшатать ее государственность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Территория смыслов".

Противники России всегда пытались расшатать ее государственность. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на форуме "Территория смыслов".

По его словам, сегодня, после примененных тысяч западных санкций, РФ ощущает "политическое давление со всех углов". "Противники всегда пытались расшатать наше государство - как бы оно ни называлось - и Российскую империю, и Советский Союз, и нынешнюю Российскую Федерацию", - отметил политик.

"Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать", - указал он.

Медведев также обратил внимание, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. "Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций, около трех десятков тысяч, введено", - подчеркнул он.