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Политика

Премьер Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии

Премьер Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии Премьер Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии

Вопрос легализации эвтаназии должен быть отложен до тех пор, пока не будет улучшено качество услуг в центрах по уходу за пациентами. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая в одном из домов престарелых в Лондоне.

Вопрос легализации эвтаназии должен быть отложен до тех пор, пока не будет улучшено качество услуг в центрах по уходу за пациентами. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая в одном из домов престарелых в Лондоне.

"На мой взгляд, сначала нужно изменить финансирование паллиативной и социальной помощи. Очень сложно начать более широкую дискуссию на этот счет, учитывая, что люди не получают эту помощь", - отметил он. Глава правительства заявил, что планирует представить программу реформ в сфере ухода за тяжелобольными пациентами в 2027 году. Он также выразил готовность взаимодействовать с оппозицией по этому вопросу.

Проект закона о легализации эвтаназии был одобрен в третьем чтении депутатами Палаты общин британского парламента в июне 2025 года. Затем он перешел на рассмотрение членов Палаты лордов, которые фактически заблокировали его, внеся свыше 1 тыс. поправок к тексту, из-за чего законопроект не был рассмотрен до завершения парламентской сессии в апреле.

По утверждению сторонников инициативы, ее главная цель заключается в том, чтобы помочь облегчить страдания тяжелобольных людей. Они обращают внимание, что процедура будет осуществляться строго по рекомендации двух врачей и при разрешении специальной комиссии, а также только в отношении тех лиц, кому остается жить менее полугода.

Вместе с тем противники законопроекта отмечали риск принуждения немощных людей к смерти по финансовым соображениям. Ряд законодателей также голосовали против из-за своих религиозных убеждений или нежелания перегружать Национальную службу здравоохранения.

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Теги:
#премьер
#великобритания
#эвтаназия
#легализация
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