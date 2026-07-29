Премьер Великобритании предложил отложить легализацию эвтаназии

Вопрос легализации эвтаназии должен быть отложен до тех пор, пока не будет улучшено качество услуг в центрах по уходу за пациентами. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая в одном из домов престарелых в Лондоне.

Вопрос легализации эвтаназии должен быть отложен до тех пор, пока не будет улучшено качество услуг в центрах по уходу за пациентами. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая в одном из домов престарелых в Лондоне.

"На мой взгляд, сначала нужно изменить финансирование паллиативной и социальной помощи. Очень сложно начать более широкую дискуссию на этот счет, учитывая, что люди не получают эту помощь", - отметил он. Глава правительства заявил, что планирует представить программу реформ в сфере ухода за тяжелобольными пациентами в 2027 году. Он также выразил готовность взаимодействовать с оппозицией по этому вопросу.

Проект закона о легализации эвтаназии был одобрен в третьем чтении депутатами Палаты общин британского парламента в июне 2025 года. Затем он перешел на рассмотрение членов Палаты лордов, которые фактически заблокировали его, внеся свыше 1 тыс. поправок к тексту, из-за чего законопроект не был рассмотрен до завершения парламентской сессии в апреле.

По утверждению сторонников инициативы, ее главная цель заключается в том, чтобы помочь облегчить страдания тяжелобольных людей. Они обращают внимание, что процедура будет осуществляться строго по рекомендации двух врачей и при разрешении специальной комиссии, а также только в отношении тех лиц, кому остается жить менее полугода.

Вместе с тем противники законопроекта отмечали риск принуждения немощных людей к смерти по финансовым соображениям. Ряд законодателей также голосовали против из-за своих религиозных убеждений или нежелания перегружать Национальную службу здравоохранения.