Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных
29 июля 2026 / 20:29
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 200, "Центр" - до 340, на направлении "Восток" - более 330 и "Днепр" - до 50 военных.
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