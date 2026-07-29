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Безопасность

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 330 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 330 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 200, "Центр" - до 340, на направлении "Восток" - более 330 и "Днепр" - до 50 военных.

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Теги:
#всу
#военные
#потери
#сво
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