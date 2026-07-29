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Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС

Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС Пашинян рассказал, когда может пройти референдум по членству Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что референдум по вопросу присоединения к Европейскому союзу может быть организован только тогда, когда вопрос членства страны в сообществе станет более предметным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что референдум по вопросу присоединения к Европейскому союзу может быть организован только тогда, когда вопрос членства страны в сообществе станет более предметным.

По итогам состоявшегося 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором говорится, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

"Этот референдум не может состояться до тех пор, пока не будет предметности на этот счет. То есть, до проведения этого референдума мы должны будем как минимум обратиться в ЕС по вопросу членства", - отметил Пашинян при общении с журналистами.

Комментируя обстоятельства, в которых оказалась Армения из-за ограничений российской стороны, он указал, что не представляет себе ситуации, когда в результате политики его команды республика окажется в безвыходном положении. По его словам, эпоха, когда у Армении не было альтернативы, закончилась. На уточнение, возможен ли такой вариант, что Армения примет решение выйти из ЕАЭС, премьер ответил отрицательно. "У нас таких планов нет", - сказал он.

В последнее время Ереван заявляет о курсе на интеграцию с ЕС. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в сообщество. При этом Пашинян заявлял, что его страна не намерена выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех связанных с этим преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в экономическом объединении.

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Теги:
#вступление
#референдум
#ес
#армения
#пашинян
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