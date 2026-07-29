Стоимость нефти Brent на ICE росла более чем на 8%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 8%. Такая динамика наблюдается в свете эскалации конфликта между США и Ираном.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 8%. Такая динамика наблюдается в свете эскалации конфликта между США и Ираном.

По состоянию на 15:30 мск, стоимость нефти Brent росла на 7,31% и торговалась на уровне $90,24 за баррель. К 18:00 мск цена фьючерса на Brent ускорила рост и находилась на отметке в $91,06 за баррель (+8,29%).

К 19:15 мск цена Brent замедлила рост до $90,72 за баррель (+7,88%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 7,08% и составляла $84,87 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены нанести мощные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании. "Мы собираемся жестко ударить по Ирану. Они получат трепку", - процитировал главу Белого дома журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News.

Некоторое время назад Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) информировал о том, что нанес удар баллистическими ракетами по американской авиабазе на иорданской территории и расположенный там штаб Центрального командования Вооруженных сил США.