Туск и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским сотрудничество в области производства противоракет. Их встреча в Люблине продолжалась около часа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским сотрудничество в области производства противоракет. Их встреча в Люблине продолжалась около часа.

"Владимир Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Мы также обсудили польские инвестиции на Украине, сотрудничество по антибаллистике", - отметил глава польского правительства в соцсети X по итогам переговоров с Зеленским.

По данным польских СМИ, стороны могли обсуждать предложение Варшавы производить на польской территории ракеты для систем Patriot по обещанной Трампом американской лицензии.

Польские СМИ также обращают внимание, что поездка Зеленского в Польшу стала первой после разразившегося в конце мая кризиса в отношениях между двумя странами. Он был вызван решением Зеленского присвоить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского высшую государственную награду республики - орден Белого орла.