Джаред Лето назвал ложными обвинения в сексуализированном насилии

Американский актер Джаред Лето заявил, что никогда и никого не подвергал сексуализированному насилию, отвергнув недавние обвинения в свой адрес.

Американский актер Джаред Лето заявил, что никогда и никого не подвергал сексуализированному насилию, отвергнув недавние обвинения в свой адрес.

"За всю свою жизнь я ни разу никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения являются абсолютно ложными", - подчеркнул он в беседе с журналом The Hollywood Reporter.

Некоторое время назад британская вещательная корпорация Би-би-си информировала о том, что 10 девушек обвинили Лето в сексуализированном насилии. При этом четыре эпизода якобы произошли с несовершеннолетними.

Джаред Лето - американский актер и певец, фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars. Исполнил роли в фильмах "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999), "Реквием по мечте" (Requiem for a Dream, 2000), "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, 2017). В 2014 году ему присудили "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в картине "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013).