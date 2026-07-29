Все политические силы в России имеют одну единую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Безопасность
Медведев уверен, что сохранить Россию можно только победив в СВО
29 июля 2026 / 21:47
© Сергей Булкин/ ТАСС
Все политические силы в России имеют одну единую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"У нас сегодня есть одна общая задача, и она очевидна - сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом - победой в специальной военной операции", - отметил он, выступая с лекцией на "Территории смыслов".
Политик выразил уверенность, что в этом отношении позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.
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