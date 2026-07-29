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Медведев уверен, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Медведев уверен, что сохранить Россию можно только победив в СВО Медведев уверен, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Все политические силы в России имеют одну единую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Все политические силы в России имеют одну единую задачу - сохранить страну. Сделать это можно только победив в специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"У нас сегодня есть одна общая задача, и она очевидна - сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом - победой в специальной военной операции", - отметил он, выступая с лекцией на "Территории смыслов".

Политик выразил уверенность, что в этом отношении позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил абсолютно совпадают.

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Теги:
#победа
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#медведев
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