Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО

Учитывая то, как меняется современная война, России стоит опережающими темпами вкладывать средства в разработки лазерного оружия.

Китай и США уже показывали свои разработки в этой сфере. Мощность американской лазерной станции уже доведена до 300 КВт. Стоит задача создать мегаватную станцию, а это уже – «гиперболоид инженера Гарина» или фантастическое оружие из «Звездных войн».

Луч лазера при этом – невидимый и может проникать через облака и туман. Найден соответствующий диапазон волн, затруднения которому пока составляют только дождь и снег. И речь идет о рабочих версиях, поскольку США уже размещают лазерное оружие на своих боевых кораблях. Даже Украина уже заявила о создании собственного лазерного оружия. Правда, его мощность пока еще только 7 КВт.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/690ea52c44646aaf05b9793c87eb6edb/