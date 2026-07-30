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Безопасность

Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране

Израиль вряд ли выразит готовность участвовать в наземной операции в Иране, если США все-таки решаться на такую. Иран – далеко, а вот его союзные группировки в Южном Ливане – прямо под боком у Израиля. Их он и будет атаковать.

Израиль вряд ли выразит готовность участвовать в наземной операции в Иране, если США все-таки решаться на такую. Иран – далеко, а вот его союзные группировки в Южном Ливане – прямо под боком у Израиля. Их он и будет атаковать.

Американцы скорее получат поддержку в боях на земле от Саудовской Аравии или Ирака. Тем более, что у Саудовской Аравии сейчас резко обострились отношения с хуситами, которых тоже называют прокси Ирана.

На стороне США может также выступить армия Объединенных Арабских Эмиратов. По некоторым сведениям, Турция может передать ОАЭ российские комплексы С-400, из-за приобретения которых США остановили поставки Анкаре самолетов Ф-35. Сейчас явно идут некие подковерные переговоры, и угроза большой войны становится все реальнее.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0993cba9990d6a7fdf0b101bd9b40fd0/

 

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Теги:
#иран
#война
#сша
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