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Российский трубопроводный газ отвоевывает китайский рынок у поставщиков СПГ

Рекорды «Силы Сибири», дефицит сжиженного газа и структурный сдвиг в азиатском импорте

Российский трубопроводный газ отвоевывает китайский рынок у поставщиков СПГ Российский трубопроводный газ отвоевывает китайский рынок у поставщиков СПГ

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Китайский газовый рынок в 2026 году превратился в полигон, на котором сталкиваются две принципиально разные модели импорта. С одной стороны — дорогой и дефицитный сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого сотрясает ближневосточный кризис. С другой — стабильный трубопроводный газ, идущий по долгосрочным контрактам с привязкой к нефтяной корзине. И статистика мая, опубликованная Главным таможенным управлением Китая (ГТУ КНР), показывает, что маятник начал заметно смещаться в сторону трубы.

Так, в мае 2026 года Китай импортировал 5,68 млн тонн СПГ — на 8% больше, чем месяцем ранее, и максимум с начала года. Таковы данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР). Рост закупок произошёл вопреки сохраняющемуся дефициту на мировом рынке, вызванному кризисом в Персидском заливе. Ормузский пролив де-факто парализован с весны, катарский экспорт СПГ так и не восстановился, а европейские и японские покупатели продолжают сокращать закупки. Китаю же удалось нарастить импорт — но какой ценой.

Средняя цена импортируемого СПГ в мае достигла $496 за тысячу кубометров — максимум за последние 30 месяцев, с конца 2023 года. Это более чем вдвое превышает комфортный для азиатских покупателей уровень и заставляет задуматься о пределах ценовой терпимости даже такого крупного игрока, как Китай. Рост закупок на пике цен объясняется не аппетитом, а необходимостью: страна подошла к 2026 году с высокими запасами и в первом квартале существенно сократила импорт, но к маю резервы истощились, и Пекину пришлось выходить на рынок вне зависимости от конъюнктуры.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что Китай располагает наиболее диверсифицированным портфелем поставщиков СПГ среди крупнейших азиатских импортёров, что позволило ему адаптироваться к перебоям лучше, чем, скажем, Индии или Южной Корее. Но сама по себе диверсификация имеет цену — и она всё выше.

На этом фоне трубопроводные поставки выглядят островком предсказуемости. Согласно данным ГТУ КНР, в мае страна  импортировала по трубе 6,827 млрд кубометров газа — практически столько же, сколько годом ранее и в апреле 2026 года. Лёгкое снижение среднесуточного объёма относительно апреля объясняется сезонным фактором: с наступлением летней жары страны Центральной Азии — Туркменистан, Казахстан, Узбекистан — увеличивают внутреннее потребление, сокращая экспортные возможности. Однако российские поставки по «Силе Сибири» держаться на предельном уровне, что подтверждается серией исторических рекордов суточной прокачки в течение 2026 года.

Совокупный же импорт газа в Поднебесную в мае — с учётом СПГ и трубопроводных поставок — составил 14,215 млрд кубометров, что на 4% больше, чем годом ранее. Трубопроводный газ в этой структуре держит уверенную долю, и с каждым месяцем ценовые качели на рынке СПГ делают его всё более привлекательным.

Для России, которая остаётся одним из крупнейших поставщиков и трубопроводного газа, и СПГ (предприятия: «Сахалинская энергия», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк») в Китай, складывающаяся конъюнктура создаёт двойное преимущество. С одной стороны, дорогой СПГ подталкивает китайских покупателей к наращиванию трубопроводных закупок, где цена привязана к нефтяной корзине с лагом и предсказуема. С другой — российские СПГ-проекты, не зависящие от Ормузского пролива, продолжают поставки, пусть и сталкиваясь с санкционными ограничениями.

Ближневосточный кризис, парализовавший катарский экспорт и взвинтивший спотовые цены, объективно работает на перераспределение долей в пользу поставщиков с надёжной логистикой. И здесь российский газ — будь то трубопроводный или сжиженный со всей палитры проектов — оказывается в структурно выигрышном положении.

Таким образом, майская статистика китайского импорта — не просто цифры. Это фиксация тренда, в котором трубопроводный газ постепенно отвоёвывает позиции у волатильного и дорожающего СПГ. И чем дольше продлится кризис в Персидском заливе, тем сильнее будет этот сдвиг. Для «Газпрома» и российских СПГ-проектов это означает, что окно возможностей на азиатском рынке не просто остаётся открытым, но и расширяется — даже без подписания новых мегаконтрактов.

Кстати, 25 июля «Газпром» установил третий с начала 2026 года исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Компания традиционно не раскрыла абсолютное значение рекорда, ограничившись лаконичным  сообщением в Telegram-канале. Однако сам факт того, что рекорды обновляются уже в третий раз за неполные семь месяцев, говорит о многом — и прежде всего о том, что восточный вектор российской газовой стратегии перешёл из стадии разворота в стадию методичного наращивания. Череда суточных рекордов неизбежно подводит к вопросу о перспективах «Силы Сибири 2». И если геополитическая турбулентность продолжит нарастать, а китайский спрос — бить рекорды, пространство для компромисса по новой газовой магистрали из РФ в КНР может «расчиститься» быстрее, чем ожидается.

 

 

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Теги:
#газ
#сила сибири
#кнр
#россия
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