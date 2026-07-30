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Безопасность

Бернэм поддержал замену британских подводных носителей ядерного оружия

Бернэм поддержал замену британских подводных носителей ядерного оружия Бернэм поддержал замену британских подводных носителей ядерного оружия

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал программу строительства новых подводных лодок с ядерным оружием.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм поддержал программу строительства новых подводных лодок с ядерным оружием.

"Обеспечение безопасности страны - приоритетная задача любого правительства. Однако безопасность зависит не только от того, что мы строим, но и от того, кто извлекает из этого выгоду", - приводит его слова газета The Guardian.

Планируется, что в четверг Бернэм посетит город Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии, где находится верфь компании BAE Systems, которая занимается строительством подлодок типа Dreadnought. По данным издания, глава правительства намерен произвести реиндустриализацию Соединенного Королевства посредством увеличения оборонных заказов.

Ядерное оружие Великобритании размещено на четырех субмаринах типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно представленному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, эти субмарины, построенные в 1990-е годы, начнут заменять подлодками типа Dreadnought к началу 2030-х годов.

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