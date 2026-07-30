Федоров назвал причины своей отставки с поста главы Минобороны Украины

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров полагает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения, но надеется, что для его возвращения "двери не закрыты". Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда".

Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров полагает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения, но надеется, что для его возвращения "двери не закрыты". Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда".

На вопрос о том, "была ли отставка правительства ширмой для его увольнения", Федоров ответил: "Похоже на то".

При этом он связывает свою отставку с сопротивлением в Минобороны, в частности, изменениям в закупках и тендерах, а не с конфликтом с экс-главкомом вооруженными силами Александром Сырским.

Он также отметил, что не намерен соглашаться на "декоративную должность". "Я не ставил никакого ультиматума, я ушел с должности вместе с правительством. После этого начались протесты. Был мой пресс-брифинг, и мне предложили ряд должностей. Я сказал, что имею определенное видение того, что делать дальше, и буду следовать этому видению. Но занимать какую-то декоративную должность не буду", - указал бывший министр.

Кроме того, он заявил, что финального разговора с Владимиром Зеленским не было, "двери еще не закрыты".

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны. 16 июля в украинских городах начались протестные акции против его отставки. Их участники требовали также уволить Сырского. 22 июля Зеленский отправил последнего в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.