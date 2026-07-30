Искусственный интеллект с национальной спецификой

Владимир Блинков, экономический обозреватель

На сегодняшний день американские модели, такие как OpenAI или Anthropic, доминируют на мировом рынке искусственного интеллекта (ИИ). Но, по оценке специалистов компании Boston Consulting Group, Китай быстро догоняет. Он сокращает отставание не только по вычислительной мощности, но и активно разрабатывает передовые модели, которые пользуются все большим спросом в мире.

Это заключение подтверждают и результаты исследования Фонда Науманна, в котором были проанализированы данные о количестве скачиваний приложений с генеративным ИИ - приложений, способных создавать новый контент на операционной системе Android. Ведущие американские приложения –ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Grok, Meta AI**и Character.ai и др. в совокупности набрали около 1,35 млрд загрузок. Китайские приложения - Dola от Bytedance, Deepseek и Qwen от Alibaba - 205,41 млн скачиваний, значительно опередив европейские. Причем, как показал анализ Фонда Науманна, главной движущей силой китайской экспансии сейчас является не упоминавшийся Deepseek, а другое приложение - Dola компании Bytedance, материнской компанией социальной сети TikTok. Количество его скачиваний уже составbлj 144 млн, более чем в 2 раза опережая Deepseek. Западные эксперты отмечают также появление чат-бота GLM 5.2 Zhipu компании Zhipu AI, который бросил вызов Anthropic. Новая китайская модель, считают они, будет напрямую соперничать с Claude Fable 5 - флагманской моделью американцев, которая до сих пор считается эталонной.

Так что соперничество между США и Китаем становится всё более ожесточённым, особенно в странах «глобального Юга», где китайские чат-боты стремительно отвоевывают позиции у американских. По данным того же Фонда Науманна доля китайских приложений на рынке Перу составляет 38%, в Мексике – 30%, в Аргентине –27%, на Филипинах – 47%, в Индонезии -38%, в Малайзии – 28%. В таких странах, как Россия и Белоруссия, где американские сервисы, такие как ChatGPT доступны лишь в ограниченном объеме, китайские приложения также значительно опережают американских конкурентов.

Активизация использования китайских приложений наблюдается и на западных рынках. По оценкам Bloomberg, на посреднической платформе OpenRouter доля китайских моделей, которые используют американские компании в сфере ИИ, достигает почти 60%. Европейские концерны, такие как Siemens, а также американские компании DoorDash и Airbnb, тоже делают ставку на китайские разработки - прежде всего потому, что они дешевле и в некоторых случаях проще интегрируются в их инфраструктуру.

Оценивая перспективы Китая на рынке приложений с ИИ, Венди Чанг, старший аналитик китайского аналитического центра Merics, заявила в интервью немецкому изданию Handelsblatt: «Мы ожидаем дальнейшего роста использования китайских моделей во всем мире – тем более, что они продолжают совершенствоваться». По её мнению, они продолжат рост прежде всего на рынках, дружественных Китаю, а вот опасения по поводу безопасности данных могут ограничить их распространение на рынках Запада, где пока доминируют американские поставщики.

Как отметили в издании South China Morning Post, стратегия Китая по укреплению своих позиций в сфере ИИ принципиально отличается от американской. Если в Кремниевой долине наблюдается гонка за создание самых мощных моделей, то Китай избрал иной путь. Особенностью китайского подхода является то, что он в большей мере сосредоточен на слиянии ИИ с физическими системами, такими как робототехника, в рамках так называемого «воплощенногоИИ» (embodied AI). Без громких заявок, но с явным стратегическим расчетом DeepSeek, Alibaba Group Holding, Tencent, Baidu, Moonshot AI и Zhipu AI, работают над внедрением ИИ в производство, логистику, финансы, здравоохранение, умные города, транспорт и промышленную автоматизацию. В итоге, сейчас Америка хороша в создании глобальных платформ, а Китай - в построении интегрированных промышленных экосистем. При этом, как отмечают эксперты, плановая, централизованная экономика Китая помогает быстрее мобилизовать ресурсы и лучше согласовывать приоритеты.

Базируясь на достигнутых успехах, руководство Поднебесной перешло к международному продвижению своего подхода к развитию ИИ. 16 июля в Шанхае министр иностранных дел Китая Ван И и представители 29 стран, в том числе России, Бразилии, Индонезии и Пакистана, договорились о создании «Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ» (World AI Cooperation Organization). Ее цель - обеспечение «здорового и упорядоченного развития ИИ», а также управление им на глобальном уровне «путем диалога и сотрудничества, а не раскола». Как написала Financial Times, Пекин с помощью этого объединения стремится повлиять на формирование международных стандартов и укрепить связи со странами Глобального Юга.

Существо «китайского подхода» к развитию ИИ - как противовес доминированию СШАА, озвучил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления 17 июля на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он представил Китай в качестве пионера в создании открытой, глобальной системы регулирования ИИ и предостерег от чрезмерного расширения понятия национальной безопасности в сфере ИИ, отметив, что безопасность одной страны не должна ставиться выше безопасности других. Он призвал к ужесточению законодательного регулирования, техническому мониторингу, а также к внедрению систем раннего предупреждения и экстренного реагирования, чтобы технологии «всегда оставались под контролем человека». «Развитие искусственного интеллекта не должно быть сольным выступлением отдельной страны, а должно представлять собой симфонию международного сотрудничества», - отметил он и призвал государства воспользоваться «редким и историческим шансом», который предоставляет ИИ с открытым исходным кодом, предупредив о появлении «новых форм исторической несправедливости» из-за неравного доступа к технологии ИИ. Для реализации такого подхода Си Цзиньпин предложил четыре направления управления развитием искусственным интеллектом.

- придерживаться принципа открытости и всеобщего выигрыша, стимулируя развитие за счет совместного использования в области открытого исходного кода для содействия технологическим инновациям, развития отрасли и внедрения ИИ;

- повышать осведомленность о рисках, обеспечивая безопасность и управляемость ИИ. Необходимо, чтобы ИИ всегда находится под контролем человечества. Он призвал все стороны совместно противодействовать чрезмерному обобщению концепции национальной безопасности в сфере ИИ, а также попыткам ставить безопасность собственной страны выше безопасности других государств;

- поощрять инклюзивность, содействуя взаимному обучению между цивилизациями. Развитие ИИ и его применение не должны размывать или подрывать разнообразие мировых цивилизаций, а также самобытность культур разных стран.

- продвигать солидарность, совершенствуя глобальное управление. Си Цзиньпин отметил, что следует усиливать сопряжение и координацию стратегий развития ИИ, норм управления этой сферой, а также технических стандартов.