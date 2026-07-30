В Госдуме призвали предоставлять бесплатное питание всем школьникам

Всем школьникам должно предоставляться бесплатное горячее питание. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Всем школьникам должно предоставляться бесплатное горячее питание. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы", - отметил он в беседе с ТАСС.

Миронов указал, что в российских школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально, а других сажают за отдельные столы "для льготников" со скудными обедами".

Он обратил внимание, что в 2020 году Госдума ввела норму о горячем питании в начальной школе. "Уже тогда мы предлагали распространить эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей. Такой законопроект "Справедливая Россия" неоднократно вносила, будем добиваться его принятия", - добавил политик.