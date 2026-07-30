В Японии подтвердили гибель 17 человек в результате землетрясения

В японской префектуре Кумамото, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,1, подтвердили гибель 17 человек.

В японской префектуре Кумамото, где ранее произошло землетрясение магнитудой 7,1, подтвердили гибель 17 человек.

По данным властей, пятеро погибли при обрушении в торговом центре Aeon, где после землетрясения произошел взрыв, предварительно, газа. Еще восемь человек погибли в результате разрушений на заводе Nippon Paper Industries.

Кроме того, шесть человек находятся в состоянии остановки сердца и легких, как в Японии называют клиническую смерть, которую могут констатировать только медики, а не спасатели. Вместе с тем остается неизвестным местонахождение еще одного человека.

После землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены дома, повреждены дороги и мосты.

К ликвидации последствий землетрясения привлечены порядка 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны.