Почему Румыния идет на обострение с Москвой?

Россия отвергает обвинения Румынии в связи с якобы нарушением ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Бухарест пытается прикрыть провальные последствия безответственной линии в поддержку киевского режима, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Россия отвергает обвинения Румынии в связи с якобы нарушением ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Бухарест пытается прикрыть провальные последствия безответственной линии в поддержку киевского режима, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"27 июля румынские власти предприняли демарш, в ходе которого послу России в Бухаресте были предъявлены безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками и объявлено о высылке российского дипломата", - указала Захарова.

"Отвергаем эти очередные необоснованные претензии. Срежиссированные инциденты и их пропагандистское сопровождение свидетельствуют о стремлении румынской верхушки прикрыть провальные последствия своей безответственной линии в поддержку киевского режима. Именно безоглядный проукраинский авантюризм, а отнюдь не "происки Москвы", расшатывают устои национальной безопасности Румынии, негативно сказываются на ее социально-экономическом положении. Поэтому никому не следует удивляться, что в местном обществе зреет запрос на здравомыслие, когда речь идет об Украине и выкрутасах ее руководителей", - подчеркнула она.

В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии произошел новый инцидент с беспилотником, который упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указывает, что «Бухарест хочет показать, что находится на переднем крае противостояния с Россией. В то же время в Румынии сейчас идет очень серьезная борьба за дальнейший выбор страны. И такая реакция последовала, чтобы лишить оппозицию возможности провозгласить альтернативный курс, поскольку вся политическая элита обеспокоена залетом БПЛА. А с другой стороны, власть тем самым сдерживает недовольство избирателей, показывая, что в обществе неспокойно по вине России».

По словам эксперта, «что же касается полного разрыва дипотношений между Румынией и Россией в результате этого обострения отношений, то ничего исключать нельзя. Но на данном этапе скорее этого не произойдет».