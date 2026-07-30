Американские военные нанесли очередную серию ударов по территории Ирана. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
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Безопасность
США нанесли очередную серию ударов по Ирану
30 июля 2026 / 11:38
© U.S. Navy via Getty Images/ТАСС
Американские военные нанесли очередную серию ударов по территории Ирана. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США", - следует из публикации CENTCOM в соцсети X.
Как отмечается, американские ВС поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, в том числе "военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС".
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