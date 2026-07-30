США нанесли очередную серию ударов по Ирану

Американские военные нанесли очередную серию ударов по территории Ирана. Соответствующее сообщение распространило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США", - следует из публикации CENTCOM в соцсети X.

Как отмечается, американские ВС поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, в том числе "военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС".