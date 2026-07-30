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Поставки Patriot Украине упираются в дефицит редкоземельных металлов

Считает военный аналитик Иван Коновалов

Поставки Patriot Украине упираются в дефицит редкоземельных металлов Поставки Patriot Украине упираются в дефицит редкоземельных металлов

Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к зиме. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к зиме. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

Как отметил портал, эта просьба связана с опасениями по поводу энергетического коллапса, с которым Украина может столкнуться зимой. При этом Зеленский утверждает, что Трамп "пообещал постараться помочь", но президент США подчеркнул, что это сложно из-за необходимости использовать перехватчики в ходе конфликта с Ираном.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot. Агентство Bloomberg отмечало, что запуск возможного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы.

Зеленский не раз признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается острый дефицит ракет к системам ПВО Patriot.

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает, что «точное количество ракет Patriot, которые остались в распоряжении киевского режима, обнародовано не будет. Но по косвенным заявлениям украинского командования и по оценкам западных наблюдателей видно, что каждый раз применение этих ракет все более и более ограничено».

Эксперт пояснил, что готовность Запада помогать Украине в вопросах поставок этих ракет упирается в три фактора. Первый - это деньги. Второй - технологии, и если США передадут лицензию европейским странам на производство и комплексов, и ракет, то через какое-то время, минимум полтора года, будет налажено производство на имеющихся мощностях. Третий фактор, и он очень важный сейчас, это наличие редкоземельных металлов, к которым доступ у Запада все более и более ограничивается. А они необходимы для производства, в том числе этих ракет. Поэтому американцы не могут производить более 60 ракет в месяц. Это максимум, который можно представить. К тому же эти ракеты нужны самим американцам на Ближнем Востоке. Поэтому ситуация для г-на Зеленского плохая, и оголтелые русофобы, которых очень много в той же Америке, рады были бы дать ему что-то. Но ничем поделиться они не могут».      

  

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Теги:
#поставки
#пэтриот
#украина
#украина
#поставки
#пэтриот
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