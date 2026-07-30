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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 30 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 30 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,01% и торговались на уровне 2 259,7 и 897,03 пункта соответственно. Курс юаня к рублю снизился на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,771 рубля.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 268,6 пункта (+1,4%), индекс РТС находился на уровне 900,56 пункта (+1,4%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,787 рубля (-0,8 копейки).

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Теги:
#рост
#торги
#россия
#рынок акций
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