Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 30 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,01% и торговались на уровне 2 259,7 и 897,03 пункта соответственно. Курс юаня к рублю снизился на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,771 рубля.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 268,6 пункта (+1,4%), индекс РТС находился на уровне 900,56 пункта (+1,4%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,787 рубля (-0,8 копейки).