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Папа Римский считает себя прежде всего понтификом, а уже потом американцем

Папа Римский считает себя прежде всего понтификом, а уже потом американцем Папа Римский считает себя прежде всего понтификом, а уже потом американцем

Папа Римский Лев XIV, ставший первым американцем на престоле Святого Петра, в интервью телеканалу NBC News отметил, что он в первую очередь глава Римско-католической церкви, а уже во вторую выходец из США.

Папа Римский Лев XIV, ставший первым американцем на престоле Святого Петра, в интервью телеканалу NBC News отметил, что он в первую очередь глава Римско-католической церкви, а уже во вторую выходец из США.

Понтифику задали вопрос, важно ли для него быть американцем. "Я думаю о себе как о папе, которому довелось быть американцем. Я родился в США, моя семья продолжает жить в США, я очень люблю Америку, но у моей миссии есть очень важное измерение - быть пастором вселенской церкви и иметь возможность говорить с людьми по всему миру", - указал папа Римский.

Он также допустил, что вскоре может посетить Соединенные Штаты с визитом.

В апреле президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Льва XIV. По утверждению американского лидера, тот был избран только благодаря США. Поводом для недовольства главы Белого дома послужили антивоенные высказывания Льва XIV. Он выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за американо-израильской агрессии против Ирана. Папа охарактеризовал как совершенно неприемлемую угрозу Трампа уничтожить цивилизацию в Иране.

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Теги:
#американец
#понтифик
#папа римский
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