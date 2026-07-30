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В Монголии проходят военные учения с Россией "Селенга-2026"

В Монголии проходят военные учения с Россией "Селенга-2026" В Монголии проходят военные учения с Россией "Селенга-2026"

Ежегодные совместные военные учения России и Монголии "Селенга" в 2026 году проходят в 18-й раз с участием порядка 1 000 служащих сухопутных и военно-воздушных сил двух стран. Об этом заявил военный и военно-воздушный атташе России в стране Павел Петрунин в беседе с ТАСС.

Ежегодные совместные военные учения России и Монголии "Селенга" в 2026 году проходят в 18-й раз с участием порядка 1 000 служащих сухопутных и военно-воздушных сил двух стран. Об этом заявил военный и военно-воздушный атташе России в стране Павел Петрунин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что эти учения играют важную роль в обмене опытом и мнениями по развитию вооруженных сил. "Например, после учений 2025 года в армии Монголии появились военные баги, квадроциклы и мотоциклы", - указал военный атташе.

Замминистра обороны Монголии Дашцэдэнгийн Баасандамба выразил благодарность российской стороне, которую на учениях представляет Герой России генерал-майор Владимир Белявский, за вклад в многолетнюю историю этих учений.

В 2025 году в межвидовых учениях, прошедших в Республике Бурятия, были задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооруженных сил России и Монголии общей численностью около 700 человек и порядка 200 единиц военной техники.

Межвидовые российско-монгольские военные учения "Селенга" нацелены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на них разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя.

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Теги:
#селенга
#учения
#россия
#монголия
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