Персональные онковакцины для около 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Общество
Названы сроки получения онковакцины для пациентов с меланомой
30 июля 2026 / 12:45
© Артем Геодакян/ ТАСС
Персональные онковакцины для около 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области с раком кожи 1 апреля. В очереди на введение препарата находятся около 20 человек.
"Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат", - отметил Гинцбург в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, был проведен синтез.
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