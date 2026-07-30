Названы сроки получения онковакцины для пациентов с меланомой

Персональные онковакцины для около 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Персональные онковакцины для около 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5-2 месяцев. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области с раком кожи 1 апреля. В очереди на введение препарата находятся около 20 человек.

"Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат", - отметил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что генетическая информация по первым 10 пациентам уже находится в работе центра, был проведен синтез.