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Число погибших из-за наводнений на северо-востоке Индии достигло 78

Число погибших из-за наводнений на северо-востоке Индии достигло 78 Число погибших из-за наводнений на северо-востоке Индии достигло 78

Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 78. Соответствующие данные приводят в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.

Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 78. Соответствующие данные приводят в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.

Отмечается, что в зоне бедствия остаются более 300 тыс. жителей. Подтоплен 551 населенный пункт. Наиболее сложная ситуация наблюдается в округе Чарайдео, где от стихии пострадали свыше 137 тыс. человек.

Наводнения нанесли ущерб дорогам, жилым домам, школам и другой инфраструктуре. Согласно информации властей, в результате удара стихии погибли порядка 11 тыс. голов животных.

Метеорологическое управление Индии (IMD) сообщило о возможности новых ливней в Ассаме в ближайшие двое суток.

Некоторое время назад сообщалось о 40 погибших.

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Теги:
#наводнения
#индия
#жертвы
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