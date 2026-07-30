Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 78. Соответствующие данные приводят в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.
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Общество
Число погибших из-за наводнений на северо-востоке Индии достигло 78
30 июля 2026 / 12:58
© Раптли/ ТАСС
Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии возросло до 78. Соответствующие данные приводят в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.
Отмечается, что в зоне бедствия остаются более 300 тыс. жителей. Подтоплен 551 населенный пункт. Наиболее сложная ситуация наблюдается в округе Чарайдео, где от стихии пострадали свыше 137 тыс. человек.
Наводнения нанесли ущерб дорогам, жилым домам, школам и другой инфраструктуре. Согласно информации властей, в результате удара стихии погибли порядка 11 тыс. голов животных.
Метеорологическое управление Индии (IMD) сообщило о возможности новых ливней в Ассаме в ближайшие двое суток.
Некоторое время назад сообщалось о 40 погибших.
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