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ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"

ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго" ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"

Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотников большой и средней дальности", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#львов
#завод
#двигатели
#вс рф
#фламинго
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