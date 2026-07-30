Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"
30 июля 2026 / 13:15
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотников большой и средней дальности", - указали в российском оборонном ведомстве.
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