Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска ударили по авиационному заводу ЛДАРЗ во Львове, производящему двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО "Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ"), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также беспилотников большой и средней дальности", - указали в российском оборонном ведомстве.