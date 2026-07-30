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Такаити назвала приоритетный вопрос в отношениях Японии с Россией

Такаити назвала приоритетный вопрос в отношениях Японии с Россией Такаити назвала приоритетный вопрос в отношениях Японии с Россией

Для правительства Японии в отношениях с Россией остается приоритетным вопрос возобновления поездок японских граждан на юг Курильских островов с целью посещения могил предков. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает агентство Kyodo.

Для правительства Японии в отношениях с Россией остается приоритетным вопрос возобновления поездок японских граждан на юг Курильских островов с целью посещения могил предков. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает агентство Kyodo.

"Это гуманитарный вопрос, и это один из главных приоритетов в отношениях с Россией. Мы будем и впредь настойчиво призывать российские власти возобновить посещения", - сказала она при общении с детьми бывших японских жителей островов.

Россия и Япония с середины XX века проводили переговоры с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз обращал внимание, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

Россия отказалась от переговоров с Японией по вопросу мирного договора из-за применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. 

В МИД РФ обратили внимание, что Москва не препятствует посещению японцами могил предков на Курилах, этому мешает только позиция Токио, который "сам лишил себя права на существовавшие ранее облегченные модели взаимодействия по тематике южных Курильских островов".

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Теги:
#премьер
#отношения
#япония
#приоритет
#россия
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