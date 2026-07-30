В ФРГ с начала года из-за жары умерли почти 10 тыс. человек

С начала года в Германии из-за последствий высоких температур умерли порядка 10 тыс. человек. Об этом сказано в еженедельном отчете Института Роберта Коха (RKI), который входит в структуру Минздрава ФРГ.

С начала года в Германии из-за последствий высоких температур умерли порядка 10 тыс. человек. Об этом сказано в еженедельном отчете Института Роберта Коха (RKI), который входит в структуру Минздрава ФРГ.

Как отмечается, оценочное число смертельных случаев, связанных с последствиями жары, на 19 июля составляет 9,8 тыс. Это больше, чем за любой полный год, начиная с 2016 года. В институте указали, что пик смертности от жары за последнее десятилетие пришелся на 2018 год - тогда за весь год было зарегистрировано порядка 9 тыс. летальных исходов.

Большая часть случаев смерти в 2026 году - более 5 тыс. - пришлась на жаркие дни во второй половине июня. Тогда во многих регионах страны столбики термометров приближались к отметке в 40 градусов Цельсия. В период с начала апреля по 12 июля 2026 года оценочное число умерших от последствий жары составило 7,9 тыс. человек. За рассматриваемую отчетную неделю с 13 по 19 июля показатель увеличился еще на 1,9 тыс. человек, сообщает RKI.

Сильная жара особенно опасна для пожилых людей. Из общего числа жертв ее последствий 5 420 человек относились к возрастной группе от 85 лет и старше. В группе от 75 до 84 лет скончались 2 460 человек, от 65 до 74 лет - 1 260 человек, моложе 65 лет были 630 человек. В отдельных случаях причиной смерти становится тепловой удар, однако чаще всего летальный исход наступает из-за сочетания воздействия жары и имеющихся хронических заболеваний, указали в RKI.