Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока

Действующий глава Владивостока Константин Шестаков избран на должность мэра еще на пять лет. Об этом информировала пресс-служба городской администрации.

Действующий глава Владивостока Константин Шестаков избран на должность мэра еще на пять лет. Об этом информировала пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что за его кандидатуру, которую представил губернатор региона Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской Думы.

Ранее стало известно, что президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Шестакова на пост мэра города на следующий срок. В итоге губернатор Приморского края представил на рассмотрение депутатов Думы две кандидатуры на эту должность. Он же вручил удостоверение главы города Шестакову. Еще одним кандидатом была Алеся Корсак - мастер спорта международного класса, исполнительный директор регионального филиала Российского Союза боевых искусств (РСБИ), действующий депутат Думы города Владивостока.

Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Выпускник Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). Главой Владивостока является с июля 2021 года. Входит в состав президиума регионального политического совета Приморского регионального отделения партии "Единая Россия".