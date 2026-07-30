Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 июля 2026 / 16:47
КОТИРОВКИ
USD
30/07
79.3570
EUR
30/07
90.2051
Новости часа
Президент назначил Станислава Кранса послом РФ в Самоа по совместительству Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской
Москва
30 июля 2026 / 16:47
Котировки
USD
30/07
currency
79.3570
0.0000
EUR
30/07
currency
90.2051
0.0000
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
30 июля 2026 / 12:06
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
30 июля 2026 / 12:01
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
30 июля 2026 / 09:01
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Россия, вперед! / Политика и религия
Политика

Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока

Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока

Действующий глава Владивостока Константин Шестаков избран на должность мэра еще на пять лет. Об этом информировала пресс-служба городской администрации.

Действующий глава Владивостока Константин Шестаков избран на должность мэра еще на пять лет. Об этом информировала пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что за его кандидатуру, которую представил губернатор региона Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской Думы.

Ранее стало известно, что президиум регионального политсовета "Единой России" предложил кандидатуру Шестакова на пост мэра города на следующий срок. В итоге губернатор Приморского края представил на рассмотрение депутатов Думы две кандидатуры на эту должность. Он же вручил удостоверение главы города Шестакову. Еще одним кандидатом была Алеся Корсак - мастер спорта международного класса, исполнительный директор регионального филиала Российского Союза боевых искусств (РСБИ), действующий депутат Думы города Владивостока.

Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Выпускник Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). Главой Владивостока является с июля 2021 года. Входит в состав президиума регионального политического совета Приморского регионального отделения партии "Единая Россия".

  • new_top
Теги:
#избрание
#владивосток
#глава
#константин шестаков
#избрание
#глава
#владивосток
#константин шестаков
Также по теме:
29.07.2026 21:47
Медведев уверен, что сохранить Россию можно только победив в СВО
29.07.2026 19:58
Медведев: враги всегда хотели расшатать Россию не в силах ею командовать
27.07.2026 15:30
Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО
27.07.2026 11:41
Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой
13.07.2026 20:15
Путин уверен, что Россию ждет победа
13.07.2026 19:43
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится
02.07.2026 17:57
Путин отметил, что калининградцы добиваются серьезных успехов в развитии региона
01.07.2026 19:45
Новак заявил, что Россия адаптировалась к внешним вызовам на 80%
01.07.2026 16:14
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
29.06.2026 19:57
Шойгу: Россия располагает возможностями для начала нового этапа строительства ГЭС
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
15:30
Президент назначил Станислава Кранса послом РФ в Самоа по совместительству
15:17
Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской
14:59
Число летальных исходов от Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тыс.
14:45
Reuters: Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш"
14:30
Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения
14:14
Цена золота на Comex впервые с 22 июля поднялась выше $4 150
13:57
Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока
13:45
В ФРГ с начала года из-за жары умерли почти 10 тыс. человек
13:30
Такаити назвала приоритетный вопрос в отношениях Японии с Россией
13:15
ВС РФ атаковали во Львове завод, производящий двигатели для FP-5 "Фламинго"
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО