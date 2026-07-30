Цена золота на Comex впервые с 22 июля поднялась выше $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex поднялась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 22 июля текущего года.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex поднялась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 22 июля текущего года.

По состоянию на 04:06 мск, стоимость драгметалла демонстрировала рост на 2,79% и торговалась на уровне $4 151,5 за тройскую унцию.

К 04:35 мск фьючерс замедлил рост и находился на отметке в $4 146 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.