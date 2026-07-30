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Политика

Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения Пашинян ответил на вопрос Лукашенко, кому нужна Армения

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга заявил, что нашел ответ на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга заявил, что нашел ответ на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, кому нужна Армения.

"Что Армения сделала такого, чтобы президент Белоруссии заявлял: "Кому Армения нужна?" Армения сделала кому-то что-то плохое, сделала Белоруссии плохо? Как можно так говорить о суверенной стране? Сегодня мы показываем, кому нужна Армения. Уважаемый президент Белоруссии не смог найти ответа на этот вопрос. Сейчас мы отвечаем на этот вопрос: Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении", - отметил он.

Некоторое время назад Пашинян заявил, что Ереван ищет не только экономическую, но и политическую альтернативу России, и указал, что Ереван подписал документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами.

Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" в августе 2024 года, комментируя политику Армении, заявил: "Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть".

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Теги:
#армения
#пашинян
#вопрос
#лукашенко
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