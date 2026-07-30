Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш" 30 или 31 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, которую используют для охлаждения реакторов. Об этом информировало агентство Reuters .

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш" 30 или 31 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, которую используют для охлаждения реакторов. Об этом информировало агентство Reuters.

Прежде на станции был отключен один из четырех реакторов, а также сокращена выработка энергии на двух энергоблоках.