Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш" 30 или 31 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, которую используют для охлаждения реакторов. Об этом информировало агентство Reuters.
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Общество
Reuters: Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш"
30 июля 2026 / 14:45
© John Moore/ Getty Images/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает полного отключения АЭС "Пакш" 30 или 31 июля по причине рекордного падения уровня воды в Дунае, которую используют для охлаждения реакторов. Об этом информировало агентство Reuters.
Прежде на станции был отключен один из четырех реакторов, а также сокращена выработка энергии на двух энергоблоках.
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