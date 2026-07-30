Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
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Общество
Число летальных исходов от Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тыс.
30 июля 2026 / 14:59
© Luke Dray/ Getty Images/ТАСС
Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Уточняется, что число случаев заражения Эболой составляет 3 442. За прошедшие сутки их стало на 82 больше. Показатель смертности - 44,2%.
Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде с эпицентром в конголезской провинции Итури. Медицинские власти Уганды объявили 28 июля о завершении вспышки Эболы в их стране.
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