Число летальных исходов от Эболы в ДР Конго превысило 1,5 тыс.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 521, увеличившись за сутки на 34. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Уточняется, что число случаев заражения Эболой составляет 3 442. За прошедшие сутки их стало на 82 больше. Показатель смертности - 44,2%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде с эпицентром в конголезской провинции Итури. Медицинские власти Уганды объявили 28 июля о завершении вспышки Эболы в их стране.