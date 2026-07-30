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Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской

Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской

Премьер-министр Польши Дональд Туск до завершения экспертизы выступил с утверждением о том, что упавший вблизи населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой, передает телеканал TVP Info

Премьер-министр Польши Дональд Туск до завершения экспертизы выступил с утверждением о том, что упавший вблизи населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой, передает телеканал TVP Info

"На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101", - сказал политик, начиная заседание кризисного штаба в Люблине. Вместе с тем он признал, что результаты детального обследования обломков объекта еще не готовы.

Согласно данным оперативного командования польской армии, в 03:40 (04:40 мск) 30 июля в воздушном пространстве на юго-востоке республики был найден неопознанный объект. В поле недалеко от населенного пункта Тарнавы-Колония позднее была обнаружена воронка диаметром 10 м и обломки.

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Теги:
#польша
#экспертиза
#россия
#туск
#ракета
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