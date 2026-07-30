Президент назначил Станислава Кранса послом РФ в Самоа по совместительству

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом РФ в Самоа по совместительству.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом РФ в Самоа по совместительству.

"Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Независимом Государстве Самоа по совместительству", - следует из текста документа.

В апреле 2026 года Кранс был назначен послом РФ в Новой Зеландии.

Кранс родился в 1972 году. Ранее возглавлял отдел в генеральном секретариате (департаменте) МИД РФ. В 2023 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В 2025 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.