Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом РФ в Самоа по совместительству.
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Политика
Президент назначил Станислава Кранса послом РФ в Самоа по совместительству
30 июля 2026 / 15:30
© Официальный сайт МИД РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом РФ в Самоа по совместительству.
"Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Независимом Государстве Самоа по совместительству", - следует из текста документа.
В апреле 2026 года Кранс был назначен послом РФ в Новой Зеландии.
Кранс родился в 1972 году. Ранее возглавлял отдел в генеральном секретариате (департаменте) МИД РФ. В 2023 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В 2025 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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