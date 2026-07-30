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Российские ВС освободили за сутки четыре населенных пункта

Российские ВС освободили за сутки четыре населенных пункта Российские ВС освободили за сутки четыре населенных пункта

Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, Юрченковым в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, Юрченковым в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Красноярское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#населенные пункты
#сутки
#освобождение
#вс рф
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