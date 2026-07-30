Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, Юрченковым в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области, Юрченковым в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенный пункт Красноярское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.