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Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах

Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу России в двух сферах

Армения ищет альтернативы отношениям с Россией не только в экономическом, но и в политическом плане. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопрос о политической составляющей кризиса в связях с Москвой.

Армения ищет альтернативы отношениям с Россией не только в экономическом, но и в политическом плане. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопрос о политической составляющей кризиса в связях с Москвой.

"Армения решила иметь альтернативы. Проблема заключается в следующем: Армения подписала документы о стратегических отношениях с Китаем, США, Великобританией, Нидерландами, Францией и другими странами. До этого Армения не могла иметь стратегические отношения с таким количеством стран", - отметил он в ходе брифинга.

По словам премьера, Россия якобы ждет от Армении "эксклюзивности в отношениях". "Мы не принимаем этот подход. Мы говорим, что отношения не эксклюзивны, но они должны быть", - указал он.

Армения в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент страны 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса присоединения к ЕС. Пашинян заявлял, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и намерен совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

Президент России Владимир Путин в этой связи отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций.

На саммите ЕАЭС 29 мая в Астане лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором сказано, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о членстве в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

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Теги:
#альтернатива
#армения
#пашинян
#россия
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