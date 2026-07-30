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Число погибших при землетрясении в Японии достигло 34

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 34 Число погибших при землетрясении в Японии достигло 34

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии возросло до 34. Об этом информировали власти префектуры.

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии возросло до 34. Об этом информировали власти префектуры.

Они учли и тех людей, чья гибель, предположительно, связана с последствиями землетрясения. В числе погибших один гражданин Вьетнама.

Из-за землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В ряде районов разрушены строения, повреждены дороги и мосты.

Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.

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Теги:
#япония
#жертвы
#землетрясение
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