Число погибших при землетрясении в Японии достигло 34

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии возросло до 34. Об этом информировали власти префектуры.

Число жертв мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии возросло до 34. Об этом информировали власти префектуры.

Они учли и тех людей, чья гибель, предположительно, связана с последствиями землетрясения. В числе погибших один гражданин Вьетнама.

Из-за землетрясения многие дома остались без света, воды и газа. В ряде районов разрушены строения, повреждены дороги и мосты.

Землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы.