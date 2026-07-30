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Политика

Reuters: Нетаньяху и Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана

Reuters: Нетаньяху и Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана Reuters: Нетаньяху и Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп 28 июля обсудили три сценария действий в отношении Ирана. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп 28 июля обсудили три сценария действий в отношении Ирана. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

Сообщается, что США рассматривают сценарии компромиссной сделки с Ираном, продолжения блокады или же начала масштабных боевых действий. По данным источников, в ходе переговоров Нетаньяху представил американскому лидеру ряд альтернативных вариантов, их содержание не уточняется. Вместе с тем глава правительства еврейского государства дал понять Трампу, что Израиль ожидает конечного решения от Соединенных Штатов. Один из израильских источников указал, что в нынешнем конфликте с Ираном Трамп выступает "старшим партнером", а Нетаньяху отведена роль "младшего партнера".

Новая эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между сторонами нанесли несколько серий ударов по территории Ирана якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать ближневосточные объекты США, расположенные на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

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Теги:
#нетаньяху
#трамп
#иран
#сценарии
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