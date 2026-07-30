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Политика

В Белоруссии будут отправлять в армию плохо работающих аграриев

В Белоруссии будут отправлять в армию плохо работающих аграриев В Белоруссии будут отправлять в армию плохо работающих аграриев

Недобросовестные аграрии Белоруссии могут быть отправлены в армию не в качестве наказания, а чтобы у них появилась возможность проявить себя на другой работе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Недобросовестные аграрии Белоруссии могут быть отправлены в армию не в качестве наказания, а чтобы у них появилась возможность проявить себя на другой работе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Ранее он поручил отправлять на охрану границы с Украиной тех, кто плохо работает, нарушает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в ходе уборочной кампании. На прошлой неделе военные комиссары приступили к реализации поручения, начав проверять предприятия АПК.

"Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной работе - в армии. Там комары, мошки и прочее. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе - мужской сложной работе", - цитирует главу государства агентство БелТА.

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Теги:
#работа
#аграрии
#отправка
#армия
#лукашенко
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