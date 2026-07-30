В Британии число смертей из-за жары может составить более 2,9 тыс.

Порядка 2,9 тыс. человек могли умереть из-за жаркой погоды в Великобритании в мае и июне, это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом информировало Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Порядка 2,9 тыс. человек могли умереть из-за жаркой погоды в Великобритании в мае и июне, это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год. Об этом информировало Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Великобритания в 2026 году столкнулась с двумя продолжительными периодами экстремально жаркой погоды - 24-27 мая и 21-28 июня. В мае зафиксирована избыточная смертность на уровне 753 случаев, а в июне жара могла привести к смерти 2,1 тыс. человек.

"С учетом предварительных данных, 2026 год может стать рекордным по числу связанных с жарой летальных исходов, опередив 2022 год, когда погибли 2 985 человек", - указали в UKHSA. Уточняется, что окончательные данные о смертности от жары за текущий год будут обнародованы только в начале 2027 года.

Во второй половине июня столбики термометров в странах Западной Европы поднимались выше 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus заявила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.